وزير الخارجية الألماني: الناتو أقوى من أي وقت مضى رغم الخلافات مع ترامب

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يعتقد أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد ضعف بسبب التوترات الأخيرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الحلف لا يزال متماسكا عقب قمته في أنقرة.

وقال كبير الدبلوماسيين الألمان لقناة إيه آر دي الألمانية، الأربعاء: "هذا الناتو لا يزال متماسكا".

وأضاف فاديفول أن ترامب، بحلول ختام القمة، كان قد اصطف بوضوح إلى جانب الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان الحلف قد اقترب من نقطة الانهيار، أجاب: "الناتو أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى".

وأشار إلى انضمام السويد وفنلندا مؤخرا إلى الحلف باعتباره دليلا على الثقة فيه، مضيفا أن الناتو أثبت أيضا قدرته على تقديم دعم قوي لأوكرانيا.

وأقر فاديفول بصدور "تصريحات مثيرة للانزعاج" خلال القمة.

وأضاف: "لكن في المناقشات الداخلية اليوم (الأربعاء)، كنا متفقين للغاية وواضحين مع بعضنا البعض. كما أننا نجد الأمريكيين، على مستوى جميع الهياكل القيادية وجميع المناقشات السياسية داخل الناتو، شركاء يتمتعون بدرجة عالية من الموثوقية".

وقال فاديفول إن الحلفاء الأوروبيين يتحملون مسؤوليات أكبر داخل الناتو، مضيفا أن ذلك يُعد أمرا إيجابيا لأنه سيجعلهم أقل اعتمادا على الآخرين.

وكان ترامب قد وجه انتقادات علنية إلى الحلفاء الأوروبيين خلال قمة الناتو في أنقرة، الأربعاء.