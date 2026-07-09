سويسرا: فرصة جيدة لاستمرار اتفاق الرسوم الجمركية بنسبة 15% مع أمريكا

قالت كبيرة المفاوضين التجاريين في سويسرا إن هناك "فرصة جيدة" أن تتوصل البلاد إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15%.

وقالت هيلين بودليجر أرتيدا، مديرة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، في محادثة في زيورخ مع نائب رئيس تحرير بلومبرج نيوز، ريتو جريجوري، إن "تكافؤ الفرص هو السيناريو المثالي بالنسبة لنا".

وأضافت أن الشركات السويسرية "تهتم بنسبة الرسوم، لكنها الآن تقريبا تهتم أكثر بقابلية التنبؤ واستقرار النسبة".

وتمر سويسرا حاليا بمرحلة حساسة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى تأمين اتفاق دائم يقدم للمصدرين بيئة تجارية أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سويسرا في أغسطس الماضي عندما فرض رسوما جمركية بنسبة 29% على صادراتها للسوق الأمريكية، وهي الأعلى من أي دولة غربية، بعد جدال مع نظيرته السويسرية آنذاك كارين كيلر-ساتر. وبعد ثلاثة أشهر، في نوفمبر، تمكن المسؤولون السويسريون من تأمين اتفاق إطاري أولي يحدد سقف الرسوم على الصادرات بنسبة 15% على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ووافقت إدارة ترامب على خفض الرسوم الجمركية إلى هذا المستوى مقابل الحصول على حصص استيراد معفاة من الرسوم الجمركية للحوم الأمريكية، وتخفيف واردات بعض السلع الزراعية الأخرى، وتعهد باستثمار 200 مليار دولار من الشركات السويسرية.