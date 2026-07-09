أردوغان يهدي قادة الناتو مسدسات وذخيرة حية خلال قمة أنقرة

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدية غير معتادة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدد من القادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، تمثلت في مسدسات وصندوق من الذخيرة الحية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الأربعاء، إن المسدس الذي تلقاه ميرتس سُلّم إلى السفارة الألمانية، تمهيدا لاستكمال إجراءات استيراده بصورة قانونية وإدراجه ضمن مجموعة الهدايا الرسمية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث في وقت سابق إلى الصحفيين عن هذه الهدايا خلال رحلة عودته من القمة، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان ووكالة برس أسوسيشن.

وقال ستارمر إن أردوغان قدّم لجميع القادة المشاركين في القمة هدية مماثلة، إذ نُقش على كل سلاح اسم متلقيه.

وأضافت التقارير أنه، رغم مذكرة من أردوغان تعفي الهدية من قيود التصدير، ترك ستارمر مسدسه في تركيا ليُعطّل بشكل دائم، لأن استيراده كان سيخالف قوانين الأسلحة الصارمة في المملكة المتحدة.

ولم ترد الرئاسة التركية في البداية على طلب من (د ب أ) للتعليق على الهدايا المتمثلة في الأسلحة.