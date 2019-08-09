المالية: كميات إضافية من «الفكة» فى العيد تيسيرا على المواطنين

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خطة مصلحة "سك العملة" لتوفير العملات المعدنية المساعدة "الفكة" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل استخدام العملات المعدنية فى عمليات البيع والشراء، مُوَّجهًا بتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، وهيئة مترو الأنفاق، وضخ كميات إضافية من العملات المعدنية "الفكة"، لضمان عدم حدوث أى اختناقات سواءً بالأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.

وأكدت وزارة المالية -في بيان اليوم الجمعة- أن مصلحة "سك العملة" استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات؛ لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، وأن هناك احتياطيا منها لدى المصلحة تتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وأن هناك تنسيقا دائما مع البنك المركزى فى هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.

ونقل البيان عن اللواء حسام خضر رئيس مصلحة "سك العملة"، قوله إنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" إلى 5ر1 مليون جنيه يوميًا؛ حتى تتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وهيئة المترو وغيرها بحصص إضافية تكفيها طوال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ تلافيًا لحدوث أى اختناقات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل توزيع الحصص المطلوبة من «الفكة» بالقاهرة والمحافظات.

وأضاف خضر أنه بعيدًا عن أوقات الذروة، يتم توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا، مشيرًا إلى أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى.