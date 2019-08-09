صلاح يسعى لضم نوريتش سيتي ضمن قائمة ضحاياه في افتتاح البريميرليج

الفرعون نجح في هز الشباك في أول مباراتين افتتاحيتين مع ليفربول في الدوري

يأمل الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في استمرار توهجه رفقة الريدز في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، والذي يبدأ اليوم بمواجهة نوريتش سيتي.

ويستعد صلاح للمشاركة بالموسم الثالث رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي، بعد موسمين حقق خلالهما الفرعون المصري العديد من الإنجازات، والتي يعد أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي العامين الماضيين وجائزة أفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2017-2018.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه في مباريات الافتتاح حيث تمكن من هز الشباك في الجولة الأولى من الموسمين الماضيين أمام كل من واتفورد وويستهام يونايتد.

في موسم 2017-2018، تمكن صلاح في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي رفقة ليفربول بهز شباك واتفورد في المباراة، التي انتهت نتيجتها بالتعادل بنتيجة 3-3، وسجل النجم المصري الهدف الثالث بالدقيقة 57 من زمن المباراة.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مجددًا في الافتتاح بموسم 2018-2019، حينما واجه ليفربول نظيره وست هام، وانتهى اللقاء حينها بانتصار كبير للريدز بنتيجة 4-0، وأحرز حينها النجم المصري الهدف الأول بالدقيقة التاسعة عشر، قبل أن يسجل ساديو ماني هدفين ودانييل ستوريدج هدف.

واستطاع محمد صلاح التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 برصيد 32 هدفًا بعد منافسة شرسة جمعته بالنجم الإنجليزي هاري كين، والذي جاء في المركز الثاني برصيد 30 هدف، فيما تقاسم "صلاح" لقب هداف موسم 2018-2019 رفقة كل من زميله ساديو ماني وبيير إيريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفًا.