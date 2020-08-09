نيوتن يحاول إقناع النني بالانضمام لطرابزون

يبذل إيدي نيوتن، المدير الفني لطرابزون التركي، محاولات جادة للغاية من أجل ضم محمد النني، لاعب أرسنال المعار لبشكتاش، لصفوف فريقه الفترة المقبلة، وفقًا للتقارير التركية.

وذكرت صحيفة «Fanatik» التركية، أن نيوتن يريد أن يرى محمد النني، الذي يعرفه جيدًا من انجلترا، في فريقه الموسم المقبل، ويحاول المدير الفني الشاب الذي التقى بالنني شخصيًا إقناع اللاعب من أجل الانضمام لطرابزون.

وأضاف التقرير أن طرابزون يسعى لإجراء تعزيزات على خط وسط الفريق الفترة المقبلة، لزيادة قوة وجودة الفريق، ويعد اسم النني في أولويات الفريق التركي لضمه خلال فترة الانتقالات، في الوقت الذي يسعى فيه بشكتاش للإبقاء على النني لموسم آخر.

وأشارت الصحيغة إلى أن طرابزون تواصل مع أرسنال الفترة الماضية لضم النني، ولدى المدفعجية رغبة قوية في إعارة لاعب خط الوسط لموسم أخر، ويتبقى فقط مهمة إقناع اللاعب صاحب الراتب السنوي المقدر بـ1.5 مليون يورو، بالانضمام لطرابزون، وهى المهمة التي تولاها إيدي نيوتن شخصيًا، الذي عمل في تشيلسي لعدة سنوات، وتواصل مع النني لإقناعه.

وتقابل نيوتن مع النني من أجل إقناعه بالحضور لطرابزون، حيث يراه الإسم الأبرز للانضمام للفريق في الموسم الجديد، وأن النني هو الحل الأمثل لمشاكل الفريق في منطقة الوسط، ويبذل المدير الفني لطرابزون جهود قوية في مساعدة الإدارة في المفاوضات.