بسمة وهبة: مش كل ناجح في الحياه خريج كليات قمة

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، طلاب الثانوية العامة الحاصلين على معدلات مرتفعة، مؤكدة دعمها للطلاب الذين لم يحصلوا على معدلات مرتفعة كما كانوا يريدون.

وقالت أثناء تقديمها برنامج «كل يوم» عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، «مقبلون على حياة مختلفة، ومحدش يزعل.. كليات القمة من أفضل الكليات لكن مش شرط إن كل ناجح وشاطر في الحياه يبقي خريج كليات قمة».

وشددت على ضرورة أن يتخذ الطلاب النماذج الناجحة قدوة لهم، قائلة: «انظروا لنماذج الإيجابية المعروفة لنا ونتخذهم قدوة.. اجتهادكم وعلى قد تعبكم ربنا يديكم ويراضيكم».