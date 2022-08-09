تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 1575 قضية تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 3 قضايا حجب سلع استراتيجية بإجمالي مضبوطات 34.508 طن "فول - دقيق أبيض – سكر – زيت طعام"، وكذا 443 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت 47.470 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز" – 110 قطع لمبة ليد – 2000 قطعة مستلزمات طبية - 125 عبوة سجائر".

وسجلت 732 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن: (21 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 101 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 85 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 17 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 24 قضية توقف عن الإنتاج – 3 قضايا بيع بأزيد - 481 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (32,150 طن دقيق بلدي مدعم – 80 بطاقة ذكية - 4630 رغيف بلدي مدعم).

وضبط 35 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 39.510 طن "سكر - أسمدة مدعمة" -2100 لتر مواد بترولية – 2168 اسطوانة بوتاجاز)، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (272.238 طن - 125 عبوة سجائر – 110 قطع لمبة ليد – 2000 قطعة مستلزمات طبية – 2100 لتر مواد بترولية – 2168 اسطوانة بوتاجاز- 4630 رغيف بلدي مدعم - 80 بطاقة ذكية).. كان أبرزها الآتي:

- ضبط 142 طنا "دقيق بلدي مدعم" معبأة داخل عدد 2840 جوال بها نقص الأوزان بمقدار 250 جراما بالجوال الواحد زنة 50 كيلو جراما؛ للاستيلاء على فارق الأوزان بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مطحن تابع لإحدى شركات إنتاج الدقيق البلدي المدعم) بمحافظة الغربية.

- ضبط (28,300 طن "سكر تمويني مدعم" معاد تعبئتها بداخل عبوات وشكائر بقصد إعادة بيعها باعتبارها سكر حر مستوليا على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة – 960 كيلو جراما "سكر تمويني" معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام مخصص على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها – 10000 عبوة فارغة مدون عليها سكر تمويني عقب تفريغها بخط التعبئة – 2 ماكينة للتعبئة والتغليف، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

- ‏ضبط (17,670 طن "سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

- ضبط (5,800 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة؛ تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

- ‏ضبط 1,805 طن " أسماك مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

- ‏ضبط 7,500 طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

- ضبط 17 طنا "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية) بمحافظة البحيرة.

- ‏ضبط 10 أطنان "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا "مجهولة المصدر"، عن ضبط 39 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 14080 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة البحيرة) محملة بكمية قدرها (12,630 طن أقماح محلية) محظور تداولها بدون تصريح بقصد حجبها عن التوريد بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (18) قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (70٫050) طن أقماح محلية.

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد 6 قضايا بمضبوطات بلغت (173قطعة "23 قطعة صوتية – 82 قطعة ضوئية – 68 ملصق").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.