أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء ثلاثة شهداء و40 آخرين، بينها 4 في حالات حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

والشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه، والثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى.

وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا، أن عدد الإصابات قد ارتفع إلى 40 إصابة، بعد عملية الاقتحام للبلدة القديمة، ومحاصرة إحدى البنايات، وتفجيرها بصاروخ "انيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة.

وذكرت وزارة الصحة، أن إصابتين وصلتا إلى المستشفى العربي التخصصي بينهما حالة حرجة، وإصابتان وصلتا لمستشفى النجاح، بينهما إصابة حرجة، وإصابة أخرى خطرة أعلن عنها لاحقا.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا عل حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت كل مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها قوات الاحتلال صواريخ في استهداف شبان في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، حيث استشهد شابان وأُصيب 10 آخرون بالرصاص الحي أحدهم لا تزال حالته حرجة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، عقب محاصرة منزل وسط إطلاق كثيف للرصاص وصواريخ "الإنيرجا".