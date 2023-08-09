تطوير شبكة الكهرباء بمدينة طور سيناء بتكلفة 11 مليون جنيه

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ خطة تطوير شبكة الكهرباء الخاصة بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة، والتي تستهدف مد شبكة الكهرباء لتركيب أعمدة إنارة جديدة، وإعادة صيانة وتدوير الأعمدة القديمة، وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن يجري تركيب 612 عامود بشوارع الأحياء المختلفة، إضافة إلى إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة القديمة وتغيير الكشافات الغير صالحة للإنارة بالأعمدة التي لا تحتاج إلى صيانة، وتغطية علب الكهرباء حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، خاصة الأطفال.

وأكد على استمرار العمل في وضع أعمدة إنارة جديدة تخدم الطرق الرئيسية والحيوية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنه جارى تركيب الأعمدة الإنارة بحي مبارك الجديد، وصيانة أعمدة الإنارة بالكورنيش لتضيف لمسة جمالية للكورنيش حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها أما روادها من المصطافين.

وأكد أنه جرى الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية بقرية الوادي، وتضمنت تغيير كشافات الإنارة، وتغطية الأسلاك المكشوفة، ووضع لوحة بلاستيكية لتغطية لوحة الأسلاك بالأعمدة، وصيانة لأعمدة الإنارة بالمنطقة الصناعية.

ولفت إلى أنه جاري أعمال الدهانات للمطبات الصناعية بالشوارع، وتركيب اللافتات الإرشادية لضبط الحالة المرورية بالمدينة، بالتوازي مع تكثيف حملات النظافة، وتقليم الأشجار التي توجد بالشوارع.