وزير التعليم العالي: أنفقنا 200 مليارًا لمضاعفة عدد الجامعات خلال 10 سنوات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن قبول الطلاب في الجامعات يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن عدد طلاب كليات الطب البشري الذين تم قبولهم العام الماضي بلغ 23 ألف طالب، وهو رقم غير مسبوق لم يحدث من قبل.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء الخميس، أن العدد المستهدف قبوله قريبًا سيصل إلى 30 ألف طالب، منوها أن جائحة كورونا أثبتت مدى الحاجة إلى زيادة أعداد الأطقم الطبية.

وأشار إلى أن المناهج والبرامج الدراسية تهيئ الطالب المصري للعمل في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع وجود فروع لكليات أجنبية في مصر.

وأشاد بالطفرة التي شهدتها الجامعات المصرية، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للتعليم، لافتا أن عدد الجامعات المصرية «تضاعف» خلال العشر سنوات الماضية 2014-2024.

ولفت إلى أن تكلفة إنشاء جامعات جديدة قاربت 200 مليار جنيه مصري، مؤكد أن هذا الرقم يدلل على مدى اهتمام القيادة السياسة والدولة بالتعليم.