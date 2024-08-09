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صعد مهند شعبان لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث، لنهائي منافسات أولمبياد باريس تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتأهل مهند شعبان للنهائي بعد احتلاله المركز التاسع في التصفية الثانية لنصف النهائي مسجلًا 1479 نقطة.

وكان أحمد الجندي قد تأهل للنهائي بعد تصدره منافسات الدور قبل النهائي وتحطيمه للرقم الأولمبي مسجلًا 1516 نقطة.

ومن المقرر، أن يقام نهائي الخماسي الحديث مساء غدًا السبت، ويحلم أحمد الجندي بتحصد الميدالية الأولمبية الثانية له في تاريخه بعد فوزه بفضية أولمبياد الماضية، بينم يستهدف مهند طارق تحقيق الميدالية الأولى في تاريخه.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًاً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا