الإصابة تنهي مشوار الرباع كريم كحلة في أولمبياد باريس

ودع البطل المصري كريم كحلة منافسات رفع الأثقال وزن 89 كجم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بسبب الإصابة.

سجل كريم كحلة محاولة أولى ناجحة برفع وزن 165 كجم، لكنه فشل في المحاولتين الثانية والثالثة بوزن 170 كجم، وتعرض لإصابة في المحاولة الثانية والثالثة في الكوع، ليقرر الانسحاب وعدم استكمال المنافسات، لينهي السباق في المركز الثامن من 12 متسابق.

جدير بالذكر أن أقرب لاعبين لـ كريم كلحة في الترتيب نجحا في حمل وزن 168 كجم، لتنتهي فرص كريم كحلة في الأولمبياد.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.

وتقام الألعاب الأولمبية بباريس، بمشاركة أكثر من 206 دول و10500 رياضي يتنافسون في 32 رياضة مختلفة.