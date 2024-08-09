تنظم دار الشروق ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "رصاصة الدلبشاني" للدكتور إيمان يحيى، بعد الغد الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء، بمبنى قنصلية في وسط البلد.ويناقش الرواية كل من الناقد الأستاذ محمود عبد الشكور، والباحث الأستاذ مصطفى عبيد.

يقول د. محمد المخزنجي عن الرواية: "هذه رواية إيمان يحيى الرابعة «رصاصة الدلبشاني» التي أصابت صدر سعد زغلول ولم تقتله، لكنها لم تخرج من

جسده، بل لم تخرج النفس والروح، دراما تتوزع أدوارها على شخوص عدة، من العشاق، والمتعصبين، والضحايا.. والُجناة.

ومن جديد يدهشني إيمان يحيى بحفائره التي يستخرجها من عمق النسيان ويزيل عنها ترابها ويجلوها فتعود تنبض، وننبض معها منفعلين: «ما أغرب شبه اليوم بالبارحة». لغة أنيقة، ومشاهد تثير الأسى والحنين، خاصة تلك التي اختص بها مدينة صبانا وزهرة عمرنا «المنصورة» التي كانت. فأشجاني واستصفى الشجون".

د. إيمان يحيى كاتب وروائي مصري، يعمل في إحدى كليات الطب بمصر. صدرت له ثلاث روايات: «الكتابة بالمشرط» عام 2014، و«الزوجة المكسيكية» عام 2018 التي فازت بجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، كما وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، ورواية «قبل النكسة بيوم» عام 2022.