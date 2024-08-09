مقتل عاملين جراء اصطدام مركبة بعربة قطار صيانة في كوريا الجنوبية

قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن مركبة فحص مسار قطارات اصطدمت بعربة قطار صيانة في محطة جورو في العاصمة سول فجر اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل اثنين من العمال وإصابة آخر.

وكان العمال يعملون فوق عربة قطار صيانة لاستبدال هياكل عازلة عندما اصطدمت عربتهم مع مركبة فحص مسار، كانت تسير على المسار المجاور في الساعة 2:14 صباحا(1714 الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقا لسلطات الإطفاء وشركة السكك الحديدية الكورية (كورايل).

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عاملين في الثلاثينيات من العمر توفيا في مكان الحادث، وتم نقل عامل آخر في الأربعينيات من العمر إلى مستشفى قريب مصابا بكسر في الساق. وكان جميع العمال الثلاثة موظفين في كورايل.

وبعد الحادث، تأخر تشغيل 10 قطارات مترو أنفاق و5 قطارات فائقة السرعة لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة حتى الساعة 5:40 صباحا. وقال مسؤولون إن عمليات مترو الأنفاق عادت إلى طبيعتها في الساعة السابعة صباحا.

ويبحث مسؤولون في الشرطة وكورايل عن السبب الدقيق للحادث، في حين تخطط وزارة العمل مراجعة ما إذا كان من الممكن تطبيق العقوبات الخاصة بالحوادث الصناعية الخطيرة على هذه القضية.

وأرسلت وزارة الأراضي أيضا فريق استجابة إلى مكان الحادث، وقالت إنها ستحقق بدقة فيما إذا كان تم اتباع لوائح السلامة، وستضع تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.