مدرب الاتحاد: نسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد

يستأنف الفريق الكروي الأول لكرة القدم في نادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة الكابتن احمد سارى، المدير الفنى للفريق، تدريباته الليلية مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات الفنية والبدنية الخاصة بمواجهة الفريق المرتقبة أمام نادي مودرن سبورت، المقرر لها يوم 12 اغسطس الجارى، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى نايل.

وقال سارى إنه يأمل في إنهاء الموسم الحالي 2023/2024، بشكل جيد بالنسبة لفريق الاتحاد السكندرى، خاصة وانه لم يتبقى سوى محطتين في النسخة الحالية من الدورى، وهما مودرن سبورت يوم 12 اغسطس والمصرى يوم 18 أغسطس الجارى، مشيرًا إلى أن لديه طموح في تجاوز المحطتين بالفوز أو التعادل على أقل تقدير لينهي الموسم الحالى بشكل جيد.

وأضاف أنه من تولى المسؤولية كمدير فنى للفريق وهو يسعى ليل نهار لاعادة بناء الفريق من جديد والتغلب على النواحي السلبية للاعبين والتى ساهمت بشكل كبير في النتائج السلبية خلال المرحلة الماضية، موضحًا في الوقت ذاته أنه بات قريباً من بناء فريق قوى قادر على المنافسة ومزاحمة الكبار في الموسم المقبل.