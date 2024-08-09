رئيس وزراء باكستان يأمر بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأتراك

أصدر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الجمعة، توجيهات إلى السلطات المعنية، بتقديم أقصى قدر ممكن من التسهيلات للمستثمرين الأتراك في باكستان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي.

وذكر رئيس الوزراء في حديثه إلى وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال الأتراك بقيادة وزير الجمارك والتجارة التركي، عمر بولات، الذي زاره في باكستان أن الحكومة الباكستانية ترغب في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، حسب وكالة "أسوشيتيد برس أوف باكستان" اليوم الجمعة.

وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات ذات أولوية لرفع التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار، كما تم الاتفاق عليه مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.

وتابع رئيس وزراء باكستان، أن شعبي باكستان وتركيا يتمتعان بعلاقات أخوية تمتد لقرون من الزمان ووصف تركيا وباكستان بأنهما "أمة واحدة وشعبان".

ومن جانبه، ذكر وزير الجمارك والتجارة التركي ، عمر بولات أن 54 شركة تركية استثمرت 5ر3 مليار دولار في باكستان. وأعرب المستثمرون الأتراك عن رضاهم بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في باكستان.

كانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد توصلا في الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات، قيمتها سبعة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.

وتشمل بنود الاتفاق تأمين فرص متكافئة للاستثمار، وتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات.