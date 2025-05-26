ترامب غير سعيد بتصعيد الهجمات الروسية على أوكرانيا

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من العقوبات على روسيا معربا عن خيبة أمله إزاء القصف الروسي لأوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد إنه "غير سعيد بما يفعله بوتين"، وأجاب بـ "بالتأكيد" ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وأضاف ترامب: "إنه يقتل الكثير من الناس ولا أعرف ما الذي حدث لبوتين بحق الجحيم".

وقال:"عرفته منذ فترة طويلة، ودائما ما كنت على وفاق معه، لكنه يرسل صواريخ إلى المدن ويقتل الناس ولا يعجبني ذلك على الإطلاق".

وتابع "نحن في منتصف المحادثات وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى. لا يعجبني ذلك على الإطلاق. وأنا متفاجئ. أنا متفاجئ جدا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت حوالي 300 هجوم بمسيرات وحوالي 70 هجوما بالصواريخ وصواريخ كروز على أوكرانيا خلال ليل يوم السبت الماضي.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تحدث فيه المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج أيضا عن الهجمات واسعة النطاق على أوكرانيا.

وكتب كيلوج على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" دون تسمية روسيا مباشرة:"القتل العشوائي للنساء والأطفال ليلاً في منازلهم هو انتهاك واضح لبروتوكولات جنيف للسلام لعام 1977 المصممة لحماية الأبرياء. هذه الهجمات مخزية".

وتابع "أوقفوا القتل. وقف إطلاق النار الآن".

وكان ترامب قد قال إنه سينهي الحرب حتى قبل توليه منصبه، وهو ما كان قبل ما يقرب من أربعة أشهر.

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.