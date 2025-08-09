طلائع الجيش يتعادل إيجابيا مع سموحة في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، مباراة سموحة وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم السبت في الدوري.

ولعب سموحة مع طلائع الجيش، مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر سموحة بالتسجيل في الدقيقة 41 عن طريق بابي بادجي، قبل أن يتعادل غيث مدادحة لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 51.

وسجل طلائع هدفا ثانيا في هذه المباراة في الدقيقة 45+5 عن طريق إسماعيل أورو أجورو، إلا أن الحكم قرر إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة، يحصد سموحة وطلائع الجيش أول نقطة لهما في الموسم الحالي.

وتعد هذه أول نتيجة تعادل إيجابي في النسخة 67 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.