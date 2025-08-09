أشرف زكي وإدوارد في مقدمة الحضور لعزاء الفنان سيد صادق

شهد مسجد الشرطة، منذ قليل، توافد عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في رحيل الفنان الكبير سيد صادق، الذي وافته المنية قبل أيام.

وكان في مقدمة الحاضرين لتقديم التعازي نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان إدوارد، حيث حرصا على مواساة أسرة الراحل.

كما شهد العزاء حضور عدد من أصدقاء الفقيد من الوسط الفني وخارجه، الذين أكدوا أن الراحل كان فنانًا وإنسانًا خلوقًا ترك بصمة في قلوب كل من عرفه.

وقدّم الفنان سيد صادق خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال المميزة في الدراما والسينما، وظل يحظى باحترام جمهوره وزملائه حتى رحيله، تاركًا إرثًا فنيًا يخلده التاريخ.