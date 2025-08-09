قطر تدين بأشد العبارات قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل

أدانت دولة قطر بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتلال قطاع غزة بالكامل واعتبرته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع ويضاعف تداعياتها الكارثية ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، وتدعو لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة".

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت إسرائيل قد قالت يوم الجمعة إنها ستكثف حربها المستمرة منذ 22 شهرا مع حركة حماس بالسيطرة على مدينة غزة، مما أثار مخاوف بشأن المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين الذين لا يزالون في غزة، كما تجدد الضغط الدولي لإنهاء النزاع.