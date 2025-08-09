مستشار خامنئي: محاولات نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الشئون الدولية، أن "المقاومة في لبنان ستصمد في مواجهة المؤامرات".

وقال ولايتي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، ردا على القرار الذي تبنته الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله"، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان، لكنها، ستفشل كما فشلت سابقاً"، موضحاً أن "المقاومة في لبنان تحظى اليوم بقبول وتأييد جميع اللبنانيين من مسيحيين وشيعة وسنة وغيرهم".

وأوضح أن "المقاومة تمثل كرامة لبنان وأن حياة وأمن هذا البلد مرتبطان بها".

وتابع أن "اللبنانيين لم ينسوا أنه في عام 1982، حين لم تكن هناك مقاومة، وصل الإسرائيليون حتى جنوب بيروت ومنطقة الضاحية، لكنهم في النهاية اضطروا إلى الانسحاب تحت ضغط مقاومة حزب الله".

وشدد ولايتي على أنه "في الماضي، حين كانت المقاومة تملك إمكانيات وقدرات أقل، أفشلت هذه المخططات، واليوم، مع ما تتمتع به من دعم شعبي أكبر وإمكانات أوفر، فإنها لن تسمح لهذه المشاريع بأن تتحقق".

وكان "حزب الله" اللبناني قد أكد، الأربعاء، أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود".

وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان".