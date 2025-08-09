محافظ سوهاج يبحث مقترحات تطوير شارع المحطة بوسط العاصمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لبحث مقترحات تطوير شارع المحطة بحي غرب مدينة سوهاج بما يعكس الهوية البصرية والشكل الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج، وممثلي هيئة السكة الحديد، والمرور، والحماية المدنية، والشركة المنفذة، وإدارة التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية إضفاء طابع جمالي مبهر لشارع المحطة بما يعكس الهوية البصرية، ويمنح الزائرين انطباعًا مميزًا فور وصولهم سوهاج.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرورية ومتطلبات الحماية المدنية عند تحديد خطوط السير وأماكن انتظار السيارات، مع مراعاة النظافة ورفع الإشغالات بصفة دورية، وتنظيم الحركة المرورية لتحقيق السيولة المطلوبة بالشارع الهام والحيوي بوسط العاصمة.

وتناول الاجتماع، مناقشة تنظيم وتنسيق الإعلانات بالمنطقة بما يتوافق مع الإطار المعتمد للمحافظة.

ووجه المحافظ، بأهمية التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية؛ لضمان التنفيذ وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيق المظهر الحضاري المنشود بما يليق بمحافظة سوهاج.