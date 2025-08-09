موقف مصري تركي موحد ضد ضم غزة والتهجير

بدر عبدالعاطي : ضرورة التكاتف الدولي المشترك لردع إسرائيل ودفعها للتراجع عن قرار ضم قطاع غزة

هاكان فيدان: نشكر مصر على جهودها الحثيثة في توصيل المساعدات لقطاع غزة.. وإسرائيل تدير الحرب في غزة بـ"فاشية"

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك إدانة مشتركة بين مصر وتركيا لقرار الكابينيت الإسرائيلي بخطة احتلال غزة، مشدداً على ضرورة التكاتف الدولي المشترك لردع إسرائيل ودفعها للتراجع عن هذا القرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.

وأشاد عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، والزيارات الثنائية رفيعة المستوى.

ورحب عبد العاطي بزيارة نظيره التركي والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره للتنسيق البناء بين البلدين. وأوضح عبد العاطي أن الوزير التركي التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناولت المشاورات الملفات المشتركة، لاسيما الأزمات التي تشهدها المنطقة، كما استمع فيدان لرؤية الرئيس السيسي حول الأزمات.

وقال عبد العاطي إن توقيت الزيارة بالغ الأهمية، وذلك بالتزامن مع مرور 100 عام على تدشين العلاقات بين البلدين، وكذلك لما تمر به المنطقة من فترة حساسة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

وتدشين للمجلس الاستراتيجي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة السيسي إلى العاصمة التركية أنقرة.

وتابع أن العلاقة بين البلدين تشهد درجة عالية من الاستراتيجية، قوامها الصراحة والتنسيق.

وأضاف الوزير عبد العاطي أنه عقد جلسة مباحثات مثمرة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات، موضحاً أنه يتم الاستعداد لعقد الجلسة الثانية من المجلس الاستراتيجي بين البلدين العام المقبل.

ولفت إلى أن الشركات التركية تشهد طفرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد بدعم تركيا للترشيح المصري والعربي والإسلامي للدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأشار عبد العاطي إلى الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها إسرائيل لأهالي غزة، والتي استحوذت على جانب كبير من المشاورات، موضحاً أن هناك إدانة مشتركة بين مصر وتركيا لقرار الكابينيت الإسرائيلي بخطة احتلال غزة.

كما شدد على ضرورة التكاتف المشترك لردع إسرائيل ودفعها للتراجع عن هذا القرار.

وجدد الوزير رفض مصر لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل.

ولفت إلى وحدة الموقف المصري والتركي لرفض سياسة التهجير من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، موضحاً أن هذا المخطط سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

كما دعا إلى ضرورة احترام المقدسات الإسلامية وعدم المساس بها على الأراضي الفلسطينية.

وشدد عبد العاطي على ضرورة وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإشراك جميع الأطياف السورية دون إقصاء. كما دعا الوزير إلى سرعة إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيراً إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة مع إخراج جميع المرتزقة من ليبيا.

وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بانسحاب إسرائيل من المواقع الخمس في لبنان.

وأوضح الوزير أنه ناقش مع نظيره التركي ما تمثله قضية المياه من قضية وجودية لمصر، وكذلك أمن وسلامة منطقة الأمن الأفريقي، كما تحدث مع نظيره التركي عن ضرورة وقف إطلاق النار في السودان مع ضرورة وحدة وسلامة أراضي السودان.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المنطقة تمر بمرحلة صعبة، موضحاً أن زيارته اليوم لمصر بدأت بلقائه بالرئيس السيسي وناقش معه العلاقات المشتركة في مجال الصناعة والتجارة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 9 مليار دولار خلال 2024، ونطمح أن يصبح خلال العام الجاري 15 مليار دولار.

وأشار فيدان إلى أن مشاوراته مع عبد العاطي تناولت العمل على توصيل المساعدات إلى غزة، موضحاً أن إسرائيل تدير الحرب في غزة بفاشية.

وأوضح أن عدد الدول التي تعترف بفلسطين يرتفع نتيجة زيادة الوعي لدى دول العالم بما يجري في غزة.

وقال فيدان إن كل محاولة لتهجير الفلسطينيين من ديارهم في حكم المعدومة، مشدداً على أنه لن يتم السماح بتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأوضح أن تركيا حتى الآن قد أرسلت 102 ألف طن من المساعدات بالتعاون مع مصر، مضيفاً أننا نتحرك مع مصر لتوصيل المساعدات إلى غزة.

كما وجه الوزير التركي الشكر إلى مصر فيما يتعلق بجهودها الحثيثة لتوصيل المساعدات إلى غزة.

ولفت فيدان إلى أنه ناقش مع نظيره المصري الوضع في سوريا وليبيا والسودان.

وشدد على أن تركيا ومصر ستواصلان جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.