جوارديولا يعلن إصابة رودري مجددا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعرض رودري، لاعب الفريق لإصابة قوية، مُشيرًا إلى أن عودته للملاعب ستكون في سبتمبر القادم.

وأوضح جوارديولا أن لاعب خط الوسط الإسباني لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباريات مانشستر سيتي حتى بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر، وذلك بعد إصابته التي تعرض لها خلال كأس العالم للأندية.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "رودري يتحسن، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في مباراة الهلال بكأس العالم للأندية".

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد تدرب لاعب خط الوسط بشكل أفضل في الأيام القليلة الماضية، ونأمل أن يكون جاهزًا تمامًا بعد فترة التوقف الدولي".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا: "نأمل أن يتمكن رودري من لعب بعض الدقائق في هذه المباريات، لكن المهم ألا يعاني من أي ألم.. لا نريد أن يعود رودري مصابًا، ونسعى جاهدين لتجنب ذلك.. لقد تدرب معنا في آخر حصتين تدريبيتين وهذا أمر جيد".

وكان رودري قد تعرض لإصابة قوية في الموسم الماضي عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة، وعاد للمشاركة في المباريات تدريجيًا خلال الفترة الماضية.