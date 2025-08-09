حميد الشاعري يجمع بين التسعينيات والشباب ويغني مع مسار إجباري

أحيا الكابو حميد الشاعري، حفلا جماهيريا كبيرا في بورتو جولف بالساحل الشمالي، وسط حضور حاشد ضم أجيالا مختلفة من عشاقه من الذين عاشوا ذكريات التسعينيات إلى الجمهور الشاب الذي تعرف على أعماله مؤخرا.

وشهد الحفل، تفاعلًا واسعًا وحالة من السعادة والبهجة، إذ غنى الجمهور معه ورددوا كلمات أغانيه بحماس، وعمّت أجواء الرقص والانبساط على وقع أنغامه المميزة.

ومن ضمن المفاجآت الخاصة بالحفل، أن حميد الشاعري استقبل صناع آخر أغنياته "تيجي نفرفش"، الملحن والمطرب هيثم نبيل، والموزع زووم، وغنوا معه على المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير.

وحمل الحفل، العديد من المفاجآت الفنية، إذ جمع الشاعري، بين أجواء الحنين إلى أغانيه الكلاسيكية، ودعم الأصوات والموسيقى الجديدة.

وقدم مفاجأة، خاصة بمشاركة الفنانة دنيا وائل التي صعدت معه إلى المسرح وقدّما معًا أغنية "مكنش كده"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وفاجأ الجمهور، بتقديم صوت جديد على الساحة الغنائية هي المطربة سالي، التي شاركته أداء أغنيتها "بتحبني" التي تتصدر حاليًا الترند على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفها الجمهور بأنها "قنبلة الموسم"؛ لما تحمله من دعم لجيل موسيقي مختلف.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ شارك فريق مسار إجباري، حميد الشاعري في تقديم أغنية "عودة" بإعادة توزيع موسيقى جديدة اعتمدت على الجيتارات؛ مما أضفى روحًا عصرية على الأغنية التي تعد من أبرز أعماله.

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح حميد الشاعري مؤخرًا في طرح أغنيتين حققتا انتشارًا واسعًا وإشادة جماهيرية كبيرة، هما "ده بجد" التي تعاون فيها مع شركة روتانا وتصدرت تريند يوتيوب في وقت قياسي، وأغنية "ما تيجوا نفرفش" ذات الطابع المبهج، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، واشاد بها عدد من نجوم الفن وتفاعلوا معها وكان آخرهم ليلى علوي.

وأظهر الحفل، حرص الكابو على المزج بين إرثه الفني الغني ودعمه للمواهب والأصوات الجديدة، وتقديم ألوان موسيقية متنوعة تواكب ذوق الأجيال المختلفة؛ ليظل واحدًا من أهم صناع البهجة في عالم الموسيقى العربية.