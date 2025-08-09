عرضت قناة «إكسترا نيوز» مقطع فيديو يوثق وقفة تضامنية أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلف القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، شارك فيها مصريون وفلسطينيون ونشطاء أجانب، دعمًا للموقف المصري الإنساني الثابت تجاه غزة، ورفضًا لمحاولات تشويه الحقائق والدور المصري في الأزمة.



ورفع المشاركون لافتات تشيد بالدور التاريخي لمصر في إنفاذ المساعدات وإنقاذ الأرواح، في ظل استمرار العدوان على القطاع والقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وسط محاولات إعلامية ممنهجة لتحميل مصر مسئولية ما لا تتحمله.



وشهدت الفعالية مشاركة وتفاعلًا من جنسيات مختلفة، حيث تم توجيه رسائل مباشرة لعدد من الحضور الأجانب والفلسطينيين المعارضين، لتوضيح الحقائق على الأرض والدعوة لوقف الهجوم الإعلامي غير المنصف ضد مصر.



ورغم بعض الاستفزازات أثناء رفع العلم المصري، حافظ المنظمون على الشكل السلمي والحضاري للوقفة، التي اختُتمت بروح وطنية عالية.



