الهند تسجل أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا و388 وفاة

سجلت وزارة الصحة الهندية 43 ألفا و263 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و139 ألفا و981 شخصا.

وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 388 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 441 ألفا و749 شخصا.

وأفادت بأن 40 ألفا و567 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و304 آلاف و618 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 393 ألفا و614 حالة.