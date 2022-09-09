تراجع معدل التضخم في روسيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادي الروسية الصادرة اليوم الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا خلال أغسطس الماضي بنسبة 3ر14% سنويا مقابل 1ر15% خلال يوليو الماضي.



كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة رأيهم يتوقعون تراوح معدل التضخم خلال الشهر الماضي بين 1ر14% و9ر14% سنويا.



في الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 52ر0% شهريا، بعد تراجعا بنسبة 5ر0% شهريا خلال يوليو الماضي.



كما ارتفعت أسعار السلع في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 68ر15% سنويا وتراجعت بنسبة 72ر0% شهريا، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 45ر10% سنويا وبنسبة 05ر0% شهريا.



وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 77ر15% سنويا وتراجعت بنسبة 36ر1% شهريا، في حين ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 51ر15% سنويا، وتراجعت بنسبة 05ر0% شهريا.