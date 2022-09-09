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تراجع معدل التضخم في روسيا خلال الشهر الماضي

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 8:26 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 8:26 م
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادي الروسية الصادرة اليوم الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا خلال أغسطس الماضي بنسبة 3ر14% سنويا مقابل 1ر15% خلال يوليو الماضي.

كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة رأيهم يتوقعون تراوح معدل التضخم خلال الشهر الماضي بين 1ر14% و9ر14% سنويا.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 52ر0% شهريا، بعد تراجعا بنسبة 5ر0% شهريا خلال يوليو الماضي.

كما ارتفعت أسعار السلع في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 68ر15% سنويا وتراجعت بنسبة 72ر0% شهريا، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 45ر10% سنويا وبنسبة 05ر0% شهريا.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 77ر15% سنويا وتراجعت بنسبة 36ر1% شهريا، في حين ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 51ر15% سنويا، وتراجعت بنسبة 05ر0% شهريا.

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