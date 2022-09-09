مصادر: صندوق الاستثمارات العامة السعودية يقترب من شراء حصة في حق امتياز سلسلة مقاهي ستارباكس الأمريكية

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من شراء حصة أقلية في امتياز سلسلة المقاهي الأمريكية ستارباكس الخاصة بمجموعة الشايع الكويتية العملاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن صندوق الثروة السيادي السعودي البالغة قيمة أصوله 620 مليار دولار، يقوم مجموعة مستثمرين لشراء حصة في حق الامتياز ، ومن المحتمل الوصول إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب المصادر فإن شركات استثمار مالي خاصة قد تستثمر في الامتياز إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

كانت مجموعة الشايع التي تعاونت جيه.بي مورجان تشيس لتقييم حق امتياز ستارباكس كورب قد ألمحت إلى أن قيمة الشركة تصل إلى 15 مليار دولار، لكن التوقعات تشير إلى أن عروض الشراء ستقيمها بنحو 11 مليار دولار.

وبحسب المصادر فإنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي وقد تفشل المفاوضات في الوصول إلى نتيجة نهائية.

ويملك امتياز ستارباكس الخاص بمجموعة الشايع الكويتية حوالي 1700 فرعا في 14 دولة بالشرق الأوسط تمتد من المملكة العربية السعودية وحتى تركيا. في الوقت نفسه فإن مجموعة الشايع التي تأسست عام 1890 ويعتقد أنها أقدم شركة في الكويت وتدير مجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة في الشرق الأوسط مثل فيكتوريا سيكرت وتشيس كيك فاكتروي وستارباكس.



