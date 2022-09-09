 بلينكن يتوجه إلى بلجيكا بعد زيارته لأوكرانيا - بوابة الشروق
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بلينكن يتوجه إلى بلجيكا بعد زيارته لأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:57 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:57 م

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى بلجيكا بعد انتهاء زيارته إلى أوكرانيا أمس.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لـ "الخارجية الأمريكية" أن بلينكن وصل إلى كييف يوم 8 سبتمبر الجاري للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا؛ بهدف إعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة القوي تجاه أوكرانيا.

وأعلن بلينكن عن نيته إبلاغ الكونجرس بتوفير أكثر من 2.2 مليار دولار، وذلك في إطار التمويل العسكري الأجنبي لتعزيز أمن أوكرانيا ودولها المجاورة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، خلال زيارته إلى بروكسل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، حيث يستعرض الوزير الأمريكي نتائج زيارته إلى كييف ويناقش دعم حلفاء "الناتو" لأوكرانيا وخطط الحلف طويلة الأجل لصد العملية الروسية في أوكرانيا.

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