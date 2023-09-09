واردات مصر من السيارات اليابانية تتراجع بنسبة 64% خلال 7 أشهر

واردات مصر من السيارات اليابانية

• تقرير: المركبات المستوردة من الصين تتراجع 62% وأوروبا 73% وكوريا 77%



تراجعت واردات مصر من السيارات اليابانية بنسبة 64% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 لتصل إلى 12163 سيارة مقابل 33772 سيارة صينية تم استيرادها خلال الفترة المماثلة من 2022، بحسب تقرير حديث حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخه منه.

كذلك، هبطت أعداد السيارات الصينية الواردة إلى مصر بنسبة 62% خلال أول 7 أشهر من العام الحالى لتصل إلى 10066 سيارة مقابل 26833 سيارة فى نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب التقرير، فإن واردات السيارات الأوروبية المستوردة تراجعت أيضا بنسبة 73% خلال نفس المدة لتصل إلى 5541 سيارة مقابل 20697 سيارة فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

كما هوت السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية منذ بداية العام وحتى يونية بنسبة 77% لتصل إلى 3418 مركبة مقابل 14816 مركبة فى 2022، وفق التقرير.

وانخفضت السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 81% لتصل إلى 612 سيارة مقابل 3286 سيارة خلال الأشهر ذاتها.

وأوضح تقرير أن مصر لم تستورد من دولة الهند إلا سيارة واحدة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونية ويوليو، وذلك مقابل 2110 سيارات هندية فى نفس الفترة من عام 2022.

يذكر أن قيمة واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها تراجعت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023، لتصل إلى 865 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) انخفض خلال الفترة من يناير إلى يوليو، ليصل إلى 43140 سيارة مقابل 135 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 91 ألف سيارة.

وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب تقرير لأميك.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو».

وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، والتى تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدّة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.

لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف، لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى.

وتضمّنت التعديلات على القانون تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية، ليقوم المستفيد بإيداع 30% من قيمة تلك الرسوم بالدولار، ثم يستردها بعد 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، كما أُلغى الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، ومدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 أشهر.