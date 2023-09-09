قوات الدفاع الشعبى والعسكرى توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

الوقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (100) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدراسى 2023/2024، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلاً عن تسخير كل الإمكانيات لتحقيق أقصى استفادة علمية لكلا الجانبين.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعان وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

من جهته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحة، مشيدًا بالانضباط والولاء والإنتماء الذي لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التي تطبق التأهيل العسكري، حيث أكد أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر 2023.