كامل الوزير: استكمال أعمال 5 محطات بالخط الرابع للمترو «تحت الأرض»

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن أعمال الخمس المحطات الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق (أكتوبر - النصر - المتحف المصري - الرماية - الأهرامات) ستُستكمل تحت الأرض.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أنه يتم التجهيز لافتتاح المصري الكبير، موضحا أنه يتم الانتهاء حاليا من تشطيب الهيكل الخرساني للمحطات تحت الأرض.



وتابع: «هننزل نشتغل تحت الأرض وهنشيل الأسوار اللي فوق ومفيش حد هيشوفنا غير وإحنا شغالين تحت الأرض».



ولفت إلى أن الخط الرابع يرتبط بالخطر الأول عند محطة الملك الصالح، في الاتجاه إلى مصر القديمة.