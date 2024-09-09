حرم الحكم المصري الدولي محمد معروف، النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدفًا مع منتخب بلاده خلال مباراة أسود التيرانجا أمام بوروندي باللقاء الذي جمع الفريقان عصر اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

وشهدت الدقيقة 69 من زمن المباراة، لقطة مثيرة بين سايدو ماني ومحمد معروف بعدما احتسب معروف ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال حصل عليها نجم النصر السعودي إلا أن معروف رفض تسديده الركلة قبل تلقيه العلاج بقوة القانون، الأمر الذي أثار حفيظة اللاعب اعتراضًا على القرار.

إسماعيل سار دخل لتصويب ركلة الجزاء ونجح في تسجيلها ليتفوق منتخب السنغال على بوروندي بنتيجة 1-0.

منتخب السنغال يتواجد في المجموعة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، بجانب منتخبات بوروندي ومالاوي وبوركينا فاسو.