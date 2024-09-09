إدريس إلبا ينضم إلى ستارمر لإطلاق تحالف جديد لمكافحة جرائم السكاكين

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من المقرر أن ينضم الممثل الهوليوودي إدريس إلبا إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت لإطلاق محاولة جديدة لمكافحة جرائم السكاكين.

وسينضم إلبا، الذي يعد من دعاة مكافحة جرائم السكاكين، إلى ستارمر صباح اليوم الاثنين في إطلاق التحالف الذي يهدف إلى منع الشباب من الانجرار إلى العصابات العنيفة، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وسيجمع ذلك التحالف مجموعات الحملات وعائلات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب جرائم السكاكين، والشباب الذين تأثروا بهذه الجرائم جنبا إلى جنب بالإضافة إلى إلبا ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر.

وستشارك أيضا الشركات التكنولوجية والمنظمات الرياضية والخدمات الصحية والشرطة فيما يتوقع أن يكون أول قمة سنوية لجرائم السكاكين.

وسيتعاون التحالف مع الخبراء لتحديد العوامل التي تؤدي إلى انخراط الشباب في جرائم السكاكين.

وقال إلبا:"نحتاج إلى معالجة الأسباب الجذرية لجرائم السكاكين، وليس الأعراض فقط ، والتحالف خطوة إيجابية نحو إعادة تأهيل مجتمعاتنا من الداخل إلى الخارج".

وقال ستارمر قبل الاجتماع: " شهدت عن كثب التأثير المدمر لجرائم السكاكين على الشباب وعائلاتهم. هذه أزمة وطنية سنواجهها بشكل مباشر".

واتخذ الوزراء بالفعل خطوات لحظر ما يسمى بسيوف النينجا، و يعتزمون تشديد القوانين المتعلقة ببيع السكاكين عبر الإنترنت.