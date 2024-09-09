 فيضان 3 أودية يعزل قرية مغربية والمياه تجرف مشاريع بميزانيات ضخمة (صور) - بوابة الشروق
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فيضان 3 أودية يعزل قرية مغربية والمياه تجرف مشاريع بميزانيات ضخمة (صور)

وكالات
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 5:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 5:38 ص

تسببت الأمطار الغزيرة بمناطق أدرار بإقليم تزنيت في المغرب يوم السبت في قطع عدد من المحاور الطرقية والمسالك المؤدية إلى جماعة أفلا إغير مما جعل المنطقة في عزلة تامة حتى الآن.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن الطرقات التي تربط أفلا إغير وواحة آيت منصور بالمناطق المجاورة تضررت بشكل كبير تصعب معه عملية الولوج إلى المنطقة.

واضاف أنه تم تسجيل انهيار صخري تسبب في قطع الطريق المؤدية إلى آيت منصور عبر تاسريرت.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر أن السيول الجارفة التي عرفتها أفلا إغير أتت على مجموعة من المشاريع السياحية والفلاحية التي كانت في طور الإنجاز بميزانيات ضخمة وذلك بسبب فيضان الأودية الثلاثة المتواجدة بالمنطقة إلى جانب عدة مجار مائية أخرى.

 


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