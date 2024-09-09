 كييف تستدعي المبعوث الإيراني بشأن تسليم شحنات صواريخ باليستية لروسيا - بوابة الشروق
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كييف تستدعي المبعوث الإيراني بشأن تسليم شحنات صواريخ باليستية لروسيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 10:23 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 10:23 م

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الاثنين، القائم بالأعمال الإيراني بعد تقارير عن احتمال تسليم شحنات إيرانية من الصواريخ الباليستية إلى روسيا.

وأفادت الوزارة في كييف بأنه تم تسليم "تحذير شديد اللهجة" إلى الدبلوماسي الإيراني شهريار أموزيجار.

وأضافت الوزارة  أن تأكيد التقارير سيكون له "عواقب مدمرة لا يمكن إصلاحها على العلاقات الأوكرانية الإيرانية".

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية نقلا عن مصادر في واشنطن مؤخرا أن طهران سلمت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، فيما نفت إيران هذه المزاعم.

ومنذ خريف عام 2022 ، تستهدف موسكو بانتظام مواقع في أوكرانيا بطائرات مسيرة قتالية من تصميم إيراني،  لكن طهران تنفي مرارا توريد أية أسلحة لروسيا.


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