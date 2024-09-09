الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، الاثنين، إن الصين مستعدة لتعميق التعاون و«التواصل الاستراتيجي» مع كوريا الشمالية، وسط مؤشرات على توتر العلاقات في الأشهر الأخيرة بين الجارتين الآسيويتين، حسبما نقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وفي رسالة تهنئة إلى الزعيم كيم جونج أون بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية، قال شي إن حزب العمال الكوري، وهو الحزب الحاكم بقيادة كيم، وحّد الكوريين الشماليين، وعزّز «التنمية القوية» للبلاد.

وأضاف شي أن كيم قاد كوريا الشمالية إلى إنجازات في البناء والتنمية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الشرق» للأخبار.

كما أعرب عن أمله في أن تستمر بيونج يانج في «الفوز بانتصارات جديدة وأعظم في رحلة تعزيز قضية الاشتراكية على الطريقة الكورية».

ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية عن شي قوله إن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وإن العلاقات «أصبحت أقوى بمرور الوقت».

وتعهد شي بأن تواصل بلاده النظر إلى العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية الشعبية من منظور استراتيجي وطويل الأمد، مشيراً إلى أن بكين مستعدة لتعميق الاتصالات الاستراتيجية مع بيونج يانج وتعزيز التنسيق والتعاون.

وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده مستعدة أيضاً للحفاظ على «العلاقات الودية والتعاونية التقليدية» مع كوريا الشمالية وتطويرها وتقديم مساهمات أكبر في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة والعالم.