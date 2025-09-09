حزب العمال بزعامة ستوره يتصدر الانتخابات البرلمانية في النرويج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في النرويج، مساء الاثنين، تقدم حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء الحالي يوناس جار ستوره ليكون القوة السياسية الأكبر.

وحصل حزب العمال على 28% من الأصوات، فيما جاء حزب التقدّم اليميني الشعبوي في المرتبة الثانية بنسبة 8ر24%، بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات النرويجية في تقديرات مبكرة.

وبحسب التقديرات، فقد حقق تحالف اليسار بقيادة حزب العمال أغلبية ضئيلة في البرلمان. وكانت جميع أحزاب هذا التحالف قد تعهّدت خلال الحملة الانتخابية بدعم حكومة يقودها ستوره، الذي يتولى منصبه منذ أربعة أعوام.

يذكر أن نحو 4 ملايين شخص كانوا مؤهلين للتصويت في انتخابات الاثنين، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش).