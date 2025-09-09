المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 ينطلق غدا من الشارقة برؤية عالمية من أجل جودة الحياة

تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، تنطلق غداً (الأربعاء) فعاليات الدورة الرابعة عشرة من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركزإكسبو الشارقة، يومي 10 و11 سبتمبر 2025، تحت شعار "اتصال من أجل جودةالحياة"، حيث يتضمن برنامجه أكثرمن 110 فعالية موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأمن الغذائي، الصحةالعامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.

ويشارك في المنتدى هذا العام نخبة من الشخصيات المحلية والدولية.

ويقدّم المنتدى في دورته الرابعة عشرة برنامجاً متنوعاً عبر51 جلسة نقاشية تبحث مستقبل الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاقتصاد الأخضر وقضايا الاستدامة، إلى جانب7 خطابات رئيسية ملهمة يقدمها قادة وصنّاع قرار عالميون.

كما يوفرالمنتدى بعداً عملياً منخلال 22 ورشة عمل تطبيقية، مايمنح المشاركين فيالمنتدى فرص التفاعل المباشر مع المتخصصين وتبادل الخبرات، فيماتختتم فعالياته بالإعلان عن الفائزين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المتخصصة بتكريم الابتكار والتميز فيالاتصال على مستوى عالمي.

ويعقد المنتدى هذا العام بالتعاون مع 30 شريكاً منمؤسسات محلية وإقليمية ودولية، تضم جهات حكومية ومنظمات دولية ومراكز أبحاث وشركات تقنية وإعلامية، تطرح برامج متنوعة على 22 منصة تفاعلية صممت لتكون فضاءات مفتوحة للنقاش والمشاركة المباشرة، حيث يمكن للمشاركين من مختلف الثقافات والدول تبادل الخبرات والرؤى وصياغة مبادرات مشتركة تعزز جودة الحياة.

وتنظم هذه الدورة من المنتدى من خلال شراكات استراتيجية تضم كلمن جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبنك الاستثمار.

ووفقاً لزكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: " إن مشاركة جامعة الإمارات في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي فيدورته الـ14 تحت شعار " اتصال من أجل جودة الحياة"، منخلال تنظيم "تحدي الجامعات" في نسخته الرابعة بالإضافة إلى عدد منالجلسات الحوارية النوعية، تأتي تأكيدًا على التزامنا بدورنا كمؤسسة أكاديمية رائدة في دعم الحوار المعرفي وتمكين الطلبة من مختلف الجامعات المحلية والدولية من أدوات ومهارات الاتصال الحكومي ودمجها مع القضايا المجتمعية، حيث يشكّل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات وصياغة رؤى مبتكرة حول مستقبل الاتصال والاستدامة في ظلالتحولات الرقمية المتسارعة."

ومن جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة "نؤمن في دائرة العلاقات الحكومية أن الاتصال الحكومي هو جسر يربط الناس بصنّاع القرار على أساس المشاركة والاحترام المتبادل، ومن هنا تأتي شراكتنا الاستراتيجية فيالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي لتجسد هذاالإيمان على أرض الواقع، حيث ننظم عدةجلسات تسلط الضوء على جودة الحياة ومستقبل الإنسان، ونؤكد التزامنا بنقل تجربة الشارقة والمساهمة بأفكار وممارسات تفتح آفاقاً جديدة للرفاه والازدهار والاستدامة."

فيما أكد محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن المنتدى يحمل بُعدًا استثنائيًا من خلال طرحه رؤية شاملة تؤكددور الاتصال فيتحسين جودة حياةالإنسان.

وقال: "يسلط المنتدى هذا العام، الضوء على قضايا محورية تمس تفاصيل حياتنا اليومية، مثل الأمن الغذائي، والاقتصاد الأخضر، والاستدامة البيئية وغيرها من محاور النقاش المهمة. إننافي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون نثمّن اختيار هذه المحاور لما تعكسه منوعي عميق بأهمية توظيف الاتصال كأداة للتنمية المستدامة وبناء مجتمعات واعية، كما نترقب بشدة مخرجات هذهالدورة التي ستشكل خارطة طريق تساعد الحكومات على وضعالاستراتيجيات المناسبة."

وأعرب إدريس الرفيع، المدير التنفيذي لبنك الاستثمار، عن الفخر بدعم رؤية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تعزز الحوار والابتكار والتعاون بينالمؤسسات والمجتمع، فيبنك الاستثمار، نؤمنبأن الاتصال الفعّال هو الأساس لبناء الثقة وتحقيق التقدم والنمو المستدام.

وتركز الدورة الـ 14 للمنتدى على خمس أولويات رئيسية في الأجندة الدولية، وهي الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصادالأخضر. وتأتي هذه المحاور منسجمة مع رؤية المنتدى التي تجعل من الاتصال الإنساني أداة أساسية لبناء وتعزيز الثقة بين الحكومات والمجتمعات، ومن الابتكار والتكنولوجيا محركاً رئيسياً لتطوير أدوات الاتصال لاستشراف المستقبل وصياغة سياسات تجعل جودة الحياة ركيزة أساسية لصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.