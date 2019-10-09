تركيا تعلن انطلاق الهجوم البري في شمال سورية

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أكدت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الأربعاء على تويتر بدء الهجوم البري في شمال سورية بعد قيام سلاح الجو بشن غارات على مواقع لميليشيات كردية.