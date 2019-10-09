راكيتيتش يكشف موقفه مع برشلونة

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة عدم رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم راكيتيتش بالرحيل عن صفوف البلوجرنا، وذلك لعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، واعتماد الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق على كل من البرازيلي آرثر ميلو والهولندي فرينكي دي يونج.

وقال راكيتيتش في تصريحات نلقتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ما زال لدي عامين في عقدي مع الفريق، أريد اللعب هنا، لا يوجد مكان أفضل من برشلونة".

وأضاف: "لا أعرف ماذا سيحدث في الفترة المقبلة، أريد اللعب مع الفريق وسوف أقدم أفضل ما لدي حينما أحصل عل تلك الفرصة".

وأكمل: "إذا شعرت بأن وضعي في الفريق لن يتغير، سأجتمع مع إدارة النادي لمناقشة مستقبلي مع الفريق".