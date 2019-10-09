كشفت الشركة المنفذة لأعمال الجرافيك في فيلم "الممر" عن كواليس تنفيذ المعارك الحربية وذلك عبر فيديو طرحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضم شرحًا تفصيليًا لكل ما تم تنفيذه في الفيلم.

وقال مخرج الفيلم شريف عرفة، إن واحد من أبرز التحديات في "الممر" كانت أن أحداثه تدور سنة 67، وهذه مشكلة كبيرة لأن كل شيء تغير، الشوارع، والمعسكرات، والمعدات الحربية، وبالتالي كان الحل في أن تتوفر عبر CGI أو الكمبيوتر جرافيكس.

وأوضح "عرفة" أنه كان يبحث عن شركة يمكن الاعتماد عليها لتحمل مسؤلية وجودة ظهور الجرافيكس مثل العالم الحقيقي، وكانت المفاجئة بوجود مجموعة شباب مصري استطاع تحمل مسئولية صناعة المؤثرات البصرية للفيلم بهذه الجودة العالية.

وتوجه عرفة بالشكر لشباب شركة Trend، قائلًا: "الحقيقة حبيت جدًا الروح اللي اشتغلوا بيها وإنهم كانوا بيتيحوا لنا أكثر من خيار وكان لديهم مرونة لدرحة إننا كنا نجري تعديلات حتى اللحظات الأخيرة في الفيلم"، مؤكدًا أن الأجيال القادمة ستتذكر أن هذا حدث في فيلم اسمه "الممر".

يذكر أن فيلم "الممر" عرض تلفزيونيًا بالتوازي مع احتفالات مصر بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وحصل على اهتمام الجمهور، وحقق حالة التفاعل جعلته يتصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

الفيلم الذى طرح فى موسم عيد الفطر الماضى، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدى والجماهيري، وتجاوزت إيراداته ٧٥ مليون جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها لفيلم حربى مصرى، عرض تليفزيونيًا عبر قناة on e يوم الأحد الماضي الموافق السادس من أكتوبر، بالتوازي مع عرضه على شاشة التلفزيون المصري، كما يعرض الجمعة 10 أكتوبر على قناة dmc، ويعاد على نفس الشاشة يوم الثلاثاء 15 من الشهر نفسه.

فيلم «الممر»، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويتناول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يدعى «نور»، ويناقش المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يرصد بكل شفافية وجرأة أسباب نكسة 1967، وكيف تسببت في تسرب روح الهزيمة إلى الشعب، قبل أن يستطيع الجيش تجاوز المحنة، ويبدأ عمليات الثأر في حرب الاستنزاف التي كانت تمهيدًا لانتصارات أكتوبر 1973.

ويحكى الفيلم بشكل مباشر قصة «نور» الذى يجسده أحمد عز، وهو ضابط صاعقة ذاق مرارة الهزيمة فى حرب 67، قبل أن يتم تكليفه بتحضير مجموعة قتالية لتنفيذ عملية كبيرة خلف خطوط العدو في عمق سيناء التي كانت محتلة حينها، وينجح في تنفيذها وتحرير عدد من الرهائن.

الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم هم، أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، زمحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، ومحمد الشرنوبى، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم العديد من ضيوف الشرف وهم، هند صبري، وشريف منير، وإنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم.