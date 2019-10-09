حبس المدرس المتهم بالتسبب بمقتل والد تلميذ في الإسكندرية

قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الأربعاء، حبس معلم الرياضيات بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، والتصريح بتشييع الجثمان، حول واقعة سقوط ولي أمر تلميذ على الأرض مغشيًا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة على خلفية شجار بينهما.

وكان «ع.ع.م» 62 عامًا، ولي أمر التلميذ «أ» قد فارق الحياة، داخل حرم مدرسة محرم بك الإعدادية للبنين، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمة، الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وذلك على خليفة شجار نشب بينه وبين مُعلم يدعى «أ.س.م» 59 عامًا، بعد مشادة كلامية على خلفية معاقبة نجله بالضرب.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد تلقيه إشارة من إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، حول مصرع أحد أولياء الأمور داخل حرم مدرسة محرم بك، وتم إخطار القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم يوسف الديب.

وبانتقال ضباط إدارة البحث الجنائي إلى المدرسة، رفقة سيارة إسعاف، تم التحفظ على معلم الرياضيات طرف الواقعة، التي حدثت عقب قيام والدة التلميذ باستدعاء زوجها، حيث دخل في مشادة كلامية مع المُعلم بسبب معاقبته لنجله بالضرب، ثم أغشى عليه، وسقط أرضا على أثر ذلك، وفارق الحياة، بحسبْ أقوال شهود العيان.

وعقب ذلك تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكه، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.