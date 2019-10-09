ميركل وماكرون يزوران مقر «إيرباص» في فرنسا فيما تلوح عقوبات أمريكية في الأفق

تزور المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقر الرئيسي لشركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات الأسبوع المقبل في إظهار للدعم لها فيما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات عليها في خلاف تجاري.

وقال مكتب ماكرون اليوم الأربعاء، إن الزعيمين سوف يزوران مقر الشركة في تولوز بفرنسا في 16 أكتوبر قبيل اجتماع وزاري فرنسي ألماني.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أوائل الشهر الجاري خططا لفرض رسوم على الطائرات الأوروبية والنبيذ والجبن والزيتون بعدما قالت منظمة التجارة العالمية إن تملك حق الرد على الدعم الأوروبي غير القانوني لإيرباص.

ودعت إيرباص إلى إجراء مفاوضات، في حين أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تمنح منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر لرسوم مضادة قريبا في قضية موازية بشأن الدعم الأمريكي غير القانوني لغريمتها شركة بوينج.

وقال قصر الإليزيه إن ميركل سوف تنضم إلى ماكرون في غداء عمل في باريس يوم الأحد المقبل للإعداد لاجتماع حكومي مشترك ولقمة أوروبية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.