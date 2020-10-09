 الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا تؤكدان مشاركتهما في مشاورات بموسكو والتحضيرات للقاء جارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا تؤكدان مشاركتهما في مشاورات بموسكو والتحضيرات للقاء جارية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 10:52 ص

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن أذربيجان وأرمينيا أكدتا مشاركتهما في المشاورات في موسكو في ضوء التصعيد العسكري في إقليم ناجورنو قره باخ.

وقالت زاخاروفا للصحفيين حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "إن باكو ويريفان أكدتا مشاركتهما في المشاورات في موسكو، والتحضيرات للقاء جارية".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم الجمعة، بشأن الوضع في ناجورنو قره باخ، حسبما أفاد بيان للمكتب الصحفي للكرملين. كما دعا بوتين، أمس الخميس، إلى إنهاء الأعمال القتالية في الإقليم لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع على إقليم ناجورنو قره باخ المستمر منذ 30 عاما.

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