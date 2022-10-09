توقعات بفوز حزب شولتس الاشتراكي في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى



أشارت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني إلى أن حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي فاز في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى التي جرت اليوم الأحد، وأفادت هذه التوقعات بأن الحزب الاشتراكي رغم تراجع نسبة تأييده لكنه تقدم على الحزب المسيحي الديمقراطي.



ووفقا للتوقعات، حصل الحزب الاشتراكي على ما يتراوح بين 5ر32% و5ر33% (مقارنة بـ9ر36% في انتخابات 2017)، بينما سجل حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي أسوأ نتيجة له في الولاية منذ أكثر من 60 عاما حيث حصل على 5ر27% (مقارنة بـ6ر33% في انتخابات 2017).



في المقابل، تمكن حزب الخضر من مضاعفة شعبيته في الولاية تقريبا حيث على ما يتراوح بين 14% و5ر14% (مقارنة بـ7ر8% في انتخابات 2017)، وكذلك تمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من زيادة شعبيته بقوة في الولاية حيث حصل على ما يتراوح بين 5ر11% و12% (مقارنة بـ 2ر6% في انتخابات 2017).



وحصل الحزب الديمقراطي الحر على 5% وسط تخوفات بعدم تمكنه من الحفاظ على هذه النسبة المؤهلة لدخول البرلمان (مقارنة بـ5ر7% في انتخابات 2017)، وفشل حزب اليسار مجددا في الحصول على نسبة تؤهله لدخول برلمان الولاية.