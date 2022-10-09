 سجن شخص ونجله 10 سنوات لإحداثهما عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج - بوابة الشروق
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سجن شخص ونجله 10 سنوات لإحداثهما عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 10:11 م

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص ونجله بالسجن 10 سنوات لإحداثهما عاهة مستديمة لمواطن بسبب خلافات بينهم، بدائرة مركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الجاري بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكل من "أ. ف"، ونجله "م. أ"، تهمة التعدي على المجني عليه "س. ع"، 50 عاما، باستخدام سلاح أبيض وعصا شوم بسبب خلافات بينهم على أرض زراعية، أحدثا إصابته بعاهة مستديمة.

وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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