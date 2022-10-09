التشيك تحشد 320 جنديا لمراقبة الحدود مع سلوفاكيا

تعتزم التشيك حشد نحو 320 جنديًا لمعاونة الشرطة ومسئولي الجمارك في مراقبة حدود البلاد مع سلوفاكيا، لمواجهة الارتفاع في الهجرة غير الشرعية.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، أن جنودًا من القوات البرية وأفراد الاحتياط سيتمركزون في مناطق مورافيا الجنوبية جنوب شرقي البلاد، وزلين شرقي البلاد، ومورافيا-سيليزيا شمال شرقي البلاد.

وكانت التشيك قد أعادت الضوابط في 27 معبرا حدوديا سابقا مع سلوفاكيا في الـ 28 من شهر سبتمبر الماضي؛ ردًا على زيادة الهجرة غير القانونية، حيث إنه كان من المفترض في الأصل أن تستمر حتى أمس السبت، غير أن الحكومة وافقت في وقت سابق على تمديد تلك الضوابط لمدة 20 يومًا أخرى، أي حتى الـ 28 من شهر أكتوبر الجاري.

وتمكن ضباط الشرطة من رصد نحو 1700 مهاجر والقبض على ما يقرب من 50 مهربًا، منذ إعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود.